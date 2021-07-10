نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة
10/07/2021   10:44 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة

+ = -
612

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وعسير، والباحة.

كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضح المركز أن الطقس يستمر شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وتسجَّل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن بـ48 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة. وفق “أخبار 24”.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885163393.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.