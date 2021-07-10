حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ في مناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران، وعسير، والباحة.
كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من الرياض، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والمرتفعات الجنوبية الغربية.
وأوضح المركز أن الطقس يستمر شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وتسجَّل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن بـ48 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة. وفق “أخبار 24”.