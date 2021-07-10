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أخبار محلية > النيابة العامة: سجن مواطنة نقلت أموالاً غير مشروعة للخارج لصالح مقيم آسيوي مقابل عمولة
10/07/2021   10:44 م

النيابة العامة: سجن مواطنة نقلت أموالاً غير مشروعة للخارج لصالح مقيم آسيوي مقابل عمولة

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كشفت النيابة العامة عن صدور حكم نهائي ضد مواطنة بالسجن لتورطها في نقل مبالغ مالية غير مشروعة للخارج، لصالح أحد المقيمين، مقابل حصولها على مبلغ مالي منه.

وأوضحت أن القضية تندرج تحت جرائم غسل الأموال، بعد أن اتفق مقيم آسيوي مع المواطنة على نقل أموال غير مشروعة، مع علمها بأن الأموال غير مشروعة، إلى دولة أخرى مقابل حصولها على مبلغ مالي.

وأضافت أن المواطنة اتفقت مع موظف لتمرير حقيبة الأموال عبر أحد المسارات، إلا أن الموظف قام بإبلاغ الجهات المختصة قبل وقوع الجريمة.

وتضمّن منطوق الحكم سجن المواطنة سنتين ومنعها من السفر لذات المدة ومصادرة المبلغ المضبوط، وجارٍ العمل على استرداد المقيم الآسيوي عبر “الإنتربول” الدولي، بعد سفره للخارج قبل تنفيذ الجريمة بيوم واحد لاستقبال المواطنة هناك. وفق “أخبار 24”.

النيابة العامة: سجن مواطنة نقلت أموالاً غير مشروعة للخارج لصالح مقيم آسيوي مقابل عمولة

أخبار محلية
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