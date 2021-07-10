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أخبار محلية > مسؤول في “مركز إدارة النفايات”: الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية واستبدال القماشية بها في أماكن البيع قريباً
10/07/2021   10:46 م

مسؤول في “مركز إدارة النفايات”: الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية واستبدال القماشية بها في أماكن البيع قريباً

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أوضح مدير الاتصال المؤسسي بالمركز الوطني لإدارة النفايات، سلطان الحارثي، أنه سيتم العمل على الاستغناء عن استخدام الأكياس البلاستيكية في أماكن البيع قريبا.

وأشار، خلال لقائه مع برنامج “120” على قناة الإخبارية، إلى أن المركز سيعمل في المستقبل مع المنتجين والمحلات والسوبر ماركت لوضع بدائل للأكياس البلاستيكية، ومنها الكيس القماشي.

وقال الحارثي إن ذلك سيكون قريبا، وإننا أسأنا في استخدام الأكياس البلاستيكية، ولكن وجودها مهم، مع استخدامها مرة واحدة، وإعادة التدوير، وإن هناك شراكات حاليا لتتم إعادة تدوير جميع البلاستيك الموجود، للحد من خطورته.

وفق “أخبار 24”.

مسؤول في “مركز إدارة النفايات”: الاستغناء عن الأكياس البلاستيكية واستبدال القماشية بها في أماكن البيع قريباً

أخبار محلية
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