نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > قد لا تصل أضحيات للمشترين من الأساس .. تقرير يوضح بعض مشكلات تطبيقات طلب “الذبائح”
10/07/2021   10:46 م

قد لا تصل أضحيات للمشترين من الأساس .. تقرير يوضح بعض مشكلات تطبيقات طلب “الذبائح”

+ = -
937

استغل القائمون على تطبيقات طلب “الذبائح” جائحة كورونا في تحقيق مكاسب كبيرة بالسوق السعودية، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام للترويج لمنصاتهم.

وسلّط تقرير مصور لبرنامج “120” على قناة الإخبارية الضوء على هذه التطبيقات، والتي أدى التعامل معها إلى بعض حالات الغش واللبس، قد تصل إلى إرسال أشياء أخرى لا تنتمي للذبائح.

وأكد أحد المواطنين أن هذه المنصات تفتقد الأوراق الرسمية والشكل النظامي الخاص بمزاولة هذه الأنشطة، كما أكد أنها تُؤسس خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنه يتم طرح هذه التطبيقات على المتاجر الإلكترونية مثل “جوجل بلاي” ومتجر أبل للتطبيقات دون أساس نظامي، مشيرًا إلى أن بعضها قد لا يتجاوب مع المشترين مجددًا بعد إتمام عملية البيع.

قد لا تصل أضحيات للمشترين من الأساس .. تقرير يوضح بعض مشكلات تطبيقات طلب “الذبائح”

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885163426.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.