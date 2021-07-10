قد لا تصل أضحيات للمشترين من الأساس .. تقرير يوضح بعض مشكلات تطبيقات طلب “الذبائح”

استغل القائمون على تطبيقات طلب “الذبائح” جائحة كورونا في تحقيق مكاسب كبيرة بالسوق السعودية، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام للترويج لمنصاتهم.
وسلّط تقرير مصور لبرنامج “120” على قناة الإخبارية الضوء على هذه التطبيقات، والتي أدى التعامل معها إلى بعض حالات الغش واللبس، قد تصل إلى إرسال أشياء أخرى لا تنتمي للذبائح.
وأكد أحد المواطنين أن هذه المنصات تفتقد الأوراق الرسمية والشكل النظامي الخاص بمزاولة هذه الأنشطة، كما أكد أنها تُؤسس خارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أنه يتم طرح هذه التطبيقات على المتاجر الإلكترونية مثل “جوجل بلاي” ومتجر أبل للتطبيقات دون أساس نظامي، مشيرًا إلى أن بعضها قد لا يتجاوب مع المشترين مجددًا بعد إتمام عملية البيع.
فيديو | هل تطبيقات “الذبائح” آمنة للمستهلك أم أنها واجهة لترويج اللحوم التالفة؟#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/kMh1iNkTXy
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 10, 2021