والد “آل خزيم” الذي بترت قدمه: تحقيقات صحة عسير مع الطاقم الطبي منقوصة

قال والد المواطن عوض آل خزيم الذي وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنقله عبر الإخلاء الطبي إلى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، إن التحقيقات التي أجرتها صحة عسير مع الطاقم الطبي المسؤول عن حالة نجله منقوصة.
وأوضح أن اللجنة المشرفة على التحقيقات تجاهلت التحقيق مع مدير المستشفى وكبير الأطباء والاستشاري المشرف على حالة نجله الذي تعرض للإهمال من قبل مستشفى ظهران الجنوب، مما أدى لبتر قدمه اليمنى.
وأضاف وفقاً لـ”الوطن”، أن اللجنة اكتفت بالتحقيق مع طبيبين اثنين، طبيب منتهي عقده والآخر يتمتع بإجازته خارج المملكة، وذلك بعد أن تم استدعاؤه بالحضور لاستكمال التحقيقات.
يُشار إلى أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كان قد وجه في وقت سابق بنقل المواطن آل خزيم بعد أن تعرض لكسر في فخذه اليمنى وتمزق في شرايين وأوردة الفخذ؛ نتيجة تعرضه لحادث دهس أثناء وقوفه لمساعدة عدد من أفراد الجيش بظهران الجنوب.