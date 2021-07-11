نتيجة بحثية صادمة بشأن خطورة متحور “دلتا” على المُتعافين من “كورونا”

توصلت دراسة حديثة إلى نتيجة صادمة بشأن المُتعافين من فيروس “كورونا”، مشيرةً إلى أنهم أكثر عرضة للإصابة مجدداً بسبب متحور “دلتا”.
وأوضحت الدراسة التي أجراها معهد باستير في باريس، أن متحور “دلتا” لديه قدرة أكبر بـ4 مرات للتغلب على الأجسام المُضادة الناتجة عن عدوى سابقة مقارنة بمتحور “ألفا”.
ولفتت إلى أن جرعة واحدة من لقاحي “فايزر” و”استرازينيكا” توفر حماية بنسبة 10% فقط ضد متحور “دلتا”.
وانتشر متحور “دلتا” الذي ظهر في البداية بالهند، بالعديد من بلدان العالم، ما دفع بعضها إلى مراجعة قرارات تخفيف الإجراءات. وفق “أخبار 24”.