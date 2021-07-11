نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > رئيس رابطة المواشي يوضح حقيقة وصول سعر الأضحية لـ3 آلاف ريال ويوجه عدة نصائح قبل الشراء
11/07/2021   8:29 ص

رئيس رابطة المواشي يوضح حقيقة وصول سعر الأضحية لـ3 آلاف ريال ويوجه عدة نصائح قبل الشراء

+ = -
768

أوضح رئيس رابطة المواشي سعود الهفتاء، أسعار الأضاحي المحلية وحقيقة وصول الأسعار إلى 3 آلاف ريال، موجهاً عدة نصائح للمشترين قبل شراء الأضحية.

وقال الهفتاء خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن أسعار الأضاحي المحلية تتراوح ما بين 1100 ريال و1800 ريال، مؤكداً أن ما نشر عن وصول سعر الأضحية لـ3 آلاف ريال غير صحيح.

ونصح بضرورة شراء الأضحية من الأشخاص وأصحاب التطبيقات الموثوقة، ومن الأفضل للمشتري أن يذهب لشراء أضحيته بنفسه من السوق، لافتاً إلى أن هناك الكثير من الغش كأن تتعرض الأضحية للهرمونات والأدوية والمضادات الحيوية وتطعيمها بأعلاف سيئة.

وأضاف أنه يجب على المشتري الاطلاع على وثيقة العمل الحر من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ومنصة “معروف” الصادرة من وزارة التجارة قبل الشراء من التطبيقات الذكية، لافتاً إلى أن أي تطبيق لا يحمل هذه الصفة يعتبر غير رسمي ولا يمكن مطالبته قانونياً. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه يُفضل طريقة الشراء التقليدي للأضحية بدلاً من التطبيقات الذكية، لأن المشتري يتمكن من خلالها من فحص الأضحية بشكل كامل ومعرفة كيف نشأت وهل تم تلقيحها بأي أدوية من عدمه.

رئيس رابطة المواشي يوضح حقيقة وصول سعر الأضحية لـ3 آلاف ريال ويوجه عدة نصائح قبل الشراء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885163458.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.