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أخبار محلية > هل هناك حد تسجيل إلزامي في ضريبة التصرفات العقارية وما الفئة الخاضعة لها؟.. “هيئة الزكاة” تجيب
11/07/2021   2:19 م

هل هناك حد تسجيل إلزامي في ضريبة التصرفات العقارية وما الفئة الخاضعة لها؟.. “هيئة الزكاة” تجيب

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه لا يوجد أي حد إلزامي لتسجيل ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة في مقطع توعوي مصور، أن أي تصرف عقاري ينتج عنه نقل ملكية يجب التصريح به وتسجيل العملية وسداد الضريبة المقررة عليها.

وحول الفئة الخاضعة لتلك الضريبة، أشار إلى أنها تفرض بنسبة 5% على أي تصرف عقاري يؤدي لنقل ملكية عقار، سواء قام بهذا التصرف أشخاص أو شركات أو مؤسسات. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أنه لا يلزم التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من أجل تقديم إقرار الضريبة وسدادها، ولكن فقط يتم تسجيل العملية عبر البوابة الإلكترونية للهيئة من خلال أيقونة التصرفات العقارية.

هل هناك حد تسجيل إلزامي في ضريبة التصرفات العقارية وما الفئة الخاضعة لها؟.. “هيئة الزكاة” تجيب

أخبار محلية
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