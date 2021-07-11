بالفيديو.. الملك سلمان يودع سلطان عُمان لحظة مغادرته قصر نيوم

ودع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، سلطان عُمان هيثم بن طارق، لحظة مغادرته قصر نيوم.
وخلال زيارة الوفد العٌماني الرفيع، شهد خادم الحرمين الشريفين وسُلطان عُمان، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.
وقدم الملك سلمان قلادة الملك عبدالعزيز لسلطان عُمان تقديرا له، كما قدم السلطان هيثم وسام “آل سعيد” لخادم الحرمين الشريفين تقديرا له.
فيديو | #الملك_سلمان يودع سلطان #عمان لحظة مغادرته قصر #نيوم #السلطان_هيثم_يزور_المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/urpXpw3zf8
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2021
وفق “أخبار 24”.