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أخبار المناطق > بالفيديو.. الملك سلمان يودع سلطان عُمان لحظة مغادرته قصر نيوم
11/07/2021   6:50 م

بالفيديو.. الملك سلمان يودع سلطان عُمان لحظة مغادرته قصر نيوم

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ودع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأحد)، سلطان عُمان هيثم بن طارق، لحظة مغادرته قصر نيوم. 

وخلال زيارة الوفد العٌماني الرفيع، شهد خادم الحرمين الشريفين وسُلطان عُمان، بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني.  

وقدم الملك سلمان قلادة الملك عبدالعزيز لسلطان عُمان تقديرا له، كما قدم السلطان هيثم وسام “آل سعيد” لخادم الحرمين الشريفين تقديرا له.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. الملك سلمان يودع سلطان عُمان لحظة مغادرته قصر نيوم

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