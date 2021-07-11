صورة باسمة تجمع خادم الحرمين وولي العهد مع سلطان عمان

التقطت عدسات الكاميرات صورة باسمة تجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق.
وأظهرت الصورة سعادة بالغة تظهر على الوجوه، وسط حفاوة بالغة بالسلطان هيثم الذي يقوم بزيارة المملكة حاليا.
وشهدت الصورة تداولا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات التي أشادت بالمودة والعلاقات الطيبة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وكان خادم الحرمين التقى في نيوم، اليوم (الأحد)، سلطان عُمان، وذلك بعد أن استقبله ولي العهد لدى وصوله مطار خليج نيوم، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية.
وعقد الملك سلمان بن عبد العزيز، جلسة مباحثات رسمية، مع السلطان هيثم بن طارق، جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية، وبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.
وفق “أخبار 24”.