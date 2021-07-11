خلال شهر.. “نزاهة” توقف 298 موظفاً بعدد من الوزارات لتورطهم في جرائم رشوة وتزوير واستغلال نفوذ

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” خلال شهر ذي القعدة، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 340 جولة رقابية، والتحقيق مع 999 متهما في قضايا إدارية وجنائية.
وأوضحت الهيئة أنه تم إيقاف 298 مواطنا ومقيما منهم موظفون بوزارات (الدفاع، الداخلية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الطاقة، والتجارة).
وأضافت أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، والتزوير).وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنه جار استكمال الإجراءات النظامية بحق الموقوفين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء، داعية إلى التواصل معها عبر وسائل الاتصال المتنوعة للإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري.