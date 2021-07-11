وزير الخارجية: زيارة سلطان عمان ستحمل العديد من النتائج الإيجابية على صعيد العلاقات بين البلدين

نوّه وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، بعمق العلاقات التاريخية بين المملكة وسلطنة عُمان، وما وصلت إليه من مستويات مُتقدمة من التنسيق الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقال وزير الخارجية، إن زيارة سلطان عمان، تأتي انطلاقًا من الحرص على تطوير العلاقة بين البلدين والسير بها إلى آفاق أرحب، بما يخدم مصالحهما، كما أنها تعكس عمق الأواصر والوشائج الأخوية بين قيادتي البلدين وما يجمع بينهما من إرادة سياسية ورؤية مشتركة تجاه أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة كونها أول زيارة رسمية للسلطان هيثم بن طارق، مبينا أن العلاقات التاريخية بين البلدين كانت وما زالت تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء في معالجة القضايا العربية والإسلامية، والتعامل مع القضايا الإقليمية والدولية بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.وفق “أخبار 24”.
وأعرب عن ثقته بأن زيارة سلطان عُمان إلى المملكة ولقاءه قيادتها، ستحمل العديد من النتائج الإيجابية على صعيد العلاقات الثنائية وأهم الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وكان سلطان عمان هيثم بن طارق، قد وصل اليوم (الأحد) إلى المملكة في زيارة دولة تلبية لدعوة من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز.