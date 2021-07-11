بالفيديو.. خادم الحرمين وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية

عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مباحثات رسمية، في نيوم، اليوم (الأحد)، مع سلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق، وذلك بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية، وبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مأدبة غداء تكريماً للسلطان هيثم بن طارق، والوفد المرافق له.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل جلالة سلطان #عُمان، ويعقدان جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الأخوية، وبحث آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.#السلطان_هيثم_يزور_المملكة #واس pic.twitter.com/ONq9Z3YFkG
— واس الأخبار الملكية (@spagov) July 11, 2021
وفق “أخبار 24”.