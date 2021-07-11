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أخبار محلية > بالفيديو.. خادم الحرمين وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية
11/07/2021   6:51 م

بالفيديو.. خادم الحرمين وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية

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عقد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، جلسة مباحثات رسمية، في نيوم، اليوم (الأحد)، مع سلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق، وذلك بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية، وبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، مأدبة غداء تكريماً للسلطان هيثم بن طارق، والوفد المرافق له.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. خادم الحرمين وسلطان عمان يعقدان جلسة مباحثات رسمية

أخبار محلية
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