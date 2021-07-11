شاهد .. أمير الشرقية يكرم مواطناً أنقذ منزلاً من الحريق.. وأمين المنطقة يوجه بترقيته استثنائياً

كرم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، مواطنًا في مدينة الدمام تمكن من إنقاذ عمارة سكنية من الاحتراق، بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات في مواقف المبنى.
وقدم الأمير سعود الشكر والتقدير للمواطن محمد العليط من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، وأثنى على ما قام به من عمل بطولي في إنقاذ العمارة السكنية من الحريق.
وقال أمير المنطقة، إن المواطن هو رجل الأمن الأول وقد يتصادف وجوده في موقع حادِث أو حريق ويتصرف بحكمة من أجل المساهمة في إنقاذ الأرواح وحفظ الممتلكات إلى أن تصل الجهات المختصة للموقع وتباشر مهامها.
من جانبه، أوضح أمين الشرقية، فهد الجبير، أن هذا التكريم لأحد منسوبي الأمانة، يعد تكريمًا لجميع منسوبيها، مبيناً أنه وجه ببحث ترقية الموظف العليط استثنائيًّا نظير مساهمته في إنقاذ الأرواح. وفق “أخبار 24”.
وكان المواطن قد تمكن من إنقاذ عمارة سكنية من الاحتراق بعد أن اندلعت النيران في سيارة متوقفة في مواقف عمارة سكنية في مدينة الدمام.
كرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز #أمير_الشرقية
المواطن محمد بن عبدالله العليط “من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية”، بعد أن قام بعمل بطولي تمثل في إنقاذ عمارة سكنية من الحريق بعد اشتعال النيران في أحد السيارات في مواقف المبنى. pic.twitter.com/VALDpGRlg7
— إمارة المنطقة الشرقية (@emara_sharqia) July 11, 2021