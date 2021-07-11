نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار المناطق > شاهد .. أمير الشرقية يكرم مواطناً أنقذ منزلاً من الحريق.. وأمين المنطقة يوجه بترقيته استثنائياً
11/07/2021   6:51 م

شاهد .. أمير الشرقية يكرم مواطناً أنقذ منزلاً من الحريق.. وأمين المنطقة يوجه بترقيته استثنائياً

+ = -
950

كرم أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، مواطنًا في مدينة الدمام تمكن من إنقاذ عمارة سكنية من الاحتراق، بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات في مواقف المبنى.

وقدم الأمير سعود الشكر والتقدير للمواطن محمد العليط من منسوبي أمانة المنطقة الشرقية، وأثنى على ما قام به من عمل بطولي في إنقاذ العمارة السكنية من الحريق.

وقال أمير المنطقة، إن المواطن هو رجل الأمن الأول وقد يتصادف وجوده في موقع حادِث أو حريق ويتصرف بحكمة من أجل المساهمة في إنقاذ الأرواح وحفظ الممتلكات إلى أن تصل الجهات المختصة للموقع وتباشر مهامها.

من جانبه، أوضح أمين الشرقية، فهد الجبير، أن هذا التكريم لأحد منسوبي الأمانة، يعد تكريمًا لجميع منسوبيها، مبيناً أنه وجه ببحث ترقية الموظف العليط استثنائيًّا نظير مساهمته في إنقاذ الأرواح. وفق “أخبار 24”.

وكان المواطن قد تمكن من إنقاذ عمارة سكنية من الاحتراق بعد أن اندلعت النيران في سيارة متوقفة في مواقف عمارة سكنية في مدينة الدمام.

امير الشرقية

امير الشرقية

امير الشرقية

امير الشرقية

شاهد .. أمير الشرقية يكرم مواطناً أنقذ منزلاً من الحريق.. وأمين المنطقة يوجه بترقيته استثنائياً

أخبار المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885163571.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.