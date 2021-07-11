سلطان عُمان: المملكة بقيادة خادم الحرمين تمضي بعزم وثبات نحو مستقبلها المشرق

أكد سلطان عُمان هيثم بن طارق، اليوم (الأحد)، أن المملكة بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمضي بعزم وثبات نحو مستقبلها المشرق، مشيدًا بالعلاقات بين السلطنة والمملكة، وما يجمعهما من روابط أخويَّة وتاريخيَّة مشتركة وطيدة.
وأضاف أن أوجه التعاون الأخوي في كافة المجالات مستمرة، مبيناً أنه سيفتح آفاقًا أرحب لمزيد من التعاون الثنائي الذي يحقق آمال وتطلعات الشعبين العُماني والسعودي الشقيقين.
من جانبه أشاد خادم الحرمين برسوخ العلاقات الأخويَّة القائمة، ومتانة الروابط التي تجمع بين الدولتين، وبما تم تحقيقه من تقدم على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستُضيف الدعم والتعزيز لمزيد من التعاون الثنائي والتنسيق المشترك. وفق “أخبار 24”.
وأعرب الجانبان عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات بين السلطنة والمملكة من تنسيق مشترك وتفاهم بنَّاء تجاه القضايا ذات الاهتمام المتبادل، خاصة مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليميَّة والدوليَّة في ضوء ما يشهده العالم من تطورات على مختلف الأصعدة.