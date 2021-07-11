"سدايا": سحابة ديم استضافت أكثر من 90 جهة حكومية ودمجت 165 مركز بيانات

أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، اليوم (الأحد)، أن سحابة ديم توفر للجهات الحكومية البنية التحتية الرقمية، لتحقيق التحول الرقمي أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبينة أنها تعمل على توفير الأصول التقنية بكل مرونة واعتمادية وحسب المعايير الأمنية.
وأوضحت أنها تهدف إلى تمكين التحول الرقمي للجهات الحكومية، بالإضافة إلى سهولة الدمج والتكامل مع الجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق وفورات مالية.
وأضافت أنها تمكنت من دمج أكثر من 165 مركز بيانات، وقدمت أكثر من 30 خدمة سحابية، واستضافت أكثر من 90 جهة حكومية.
وفق “أخبار 24”.