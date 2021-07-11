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أخبار محلية > “هنيئاً لهذه الأرض سلمانُ قلبِها”.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يَنظِم قصيدة في حب خادم الحرمين
11/07/2021   10:49 م

“هنيئاً لهذه الأرض سلمانُ قلبِها”.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يَنظِم قصيدة في حب خادم الحرمين

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نظَم الأمير عبدالرحمن بن مساعد، قصيدة شعرية في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مبرزًا هيبته وقدره وحبه في قلوب شعبه.  

واجتذبت الأبيات التي نشرها على حسابه في موقع “تويتر”، تفاعلًا كبيرًا من جانب المتابعين، الذين أعربوا عن مدى حبهم لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال عدد من التعليقات.  

وجاءت الأبيات على النحو التالي:  

ألا أيها المرجوُّ قدرًا وهيبةً  

لك الفصلُ والإقرارُ والنّهيُ والأمرُ   

ألا أيها المحبوب طبعاً وشيمةً   

ففي قلب هذا الشعب يُعلى لك القصرُ  

ألا إنّك الأمجادُ والعزُّ والعُلا  

ألا إنّك الإسعادُ والفخرُ والذُّخرُ   

هنيئا لهذه الأرض سلمانُ قلبِها   

فلِلّهِ كلُّ الفضل والحمدُ والشُّكرُ  

وفق “أخبار 24”.

“هنيئاً لهذه الأرض سلمانُ قلبِها”.. الأمير عبدالرحمن بن مساعد يَنظِم قصيدة في حب خادم الحرمين

أخبار محلية
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