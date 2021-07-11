شاهد.. تجاوز خطير لقائد مركبة كاد أن يتسبّب بحـادث مروري مروع في عقبة الباحة

وثّقت كاميرا مراقبة مثبتة في إحدى المركبات، تجاوزاً خطيراً لقائد مركبة أخرى كاد أن يتسبب في حـادث مروري مروع بالباحة.
وأظهر الفيديو لحظة تجاوز قائد المركبة في عقبة الباحة والتي يمنع التجاوز فيها لخطورة الطريق، فيما استطاع قائد المركبة التي وثقت المقطع، الابتعاد عنه في اللحظات الأخيرة وتفادي وقوع الحــادث.
ويُشار إلى أن التجاوز في المنعطفات والمرتفعات يعد مخالفة مرورية ويعاقب مرتكبوها بغرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد عن 2000 ريال. وفق “أخبار 24”.
#صيد_الداش_كام
من الباحة،، تجاوز خطير في منطقة يمنع التجاوز فيها pic.twitter.com/2U93j5x0Fq
— داش كام السعودية (@Dashcamksa1) July 11, 2021