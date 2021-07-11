“الحياة الفطرية” يجيب على أبرز الاستفسارات حول ضوابط الصيد في المملكة

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، العديد من الضوابط لعملية الصيد المستدام في المملكة.
ونفى المركز، خلال رده على استفسارات الحضور عن بعد لورشة العمل الثالثة لمناقشة تلك الضوابط، أن يكون تم منع الصيد، موضحا أنه تم ضبطه وسيتم الإعلان عن التنظيمات الخاصة به خلال الفترة المقبلة.
وحول تصاريح الصيد، أكد المركز أن إصدار التصاريح سيكون بمقابل مادي يتم تحديده في منصة “فطري”.
وشدد على أنه لن يسمح بالصيد في أي من المناطق المحمية، أو المتنزهات، أو المناطق العمرانية، أو المزارع لمن يحمل تصريح الصيد. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه لم يتم منع صيد الطيور المهاجرة، ولكن تم تنظيم الأعداد والأنواع بناء على وضع الطيور بالمملكة أو بالعالم، حيث تم استبعاد الطيور المهاجرة المعرضة للانقراض.