أرفع وسام عُماني.. ما هو وسام "آل سعيد" الذي منحه سلطان عُمان لخادم الحرمين الشريفين؟

يعد وسام “آل سعيد” الذي قدمه سلطان عُمان هيثم بن طارق، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أرفع الأوسمة العُمانية.
وصدر وسام “آل سعيد”، ضمن المرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان الراحل قابوس بن سعيد، رقم 7 لعام 2011، ضمن قانون الأوسمة المدنية والعسكرية.
ووفقا لهذا المرسوم يختص مكتب البلاط السلطاني بمنح الأوسمة المدنية، فيما يختص المكتب السلطاني بمنح الأوسمة العسكرية، ويرفق مع الوسام وثيقة بأمر منح الوسام موقعة من سلطان البلاد، كما تحدد أشكال الأوسمة طبقا للنماذج المعتمدة من السلطان والمودعة لدى المراسيم السلطانية.
وبحسب المرسوم السلطاني فهناك 15 وسامًا مدنيًا و4 أوسمة عسكرية، يأتي على رأسها وسام “آل سعيد” الذي منحه السلطان هيثم لخادم الحرمين الشريفين اليوم.
ترتيب الأوسمة المدنية في عُمان:
وسام “آل سعيد” في المقام الأول، يليه وسام عُمان المدني (خمس درجات)، ثم وسام الرسوخ (ثلاث درجات)، ووسام السلطان قابوس (ثلاث درجات)، ووسام الإشادة السلطانية (ثلاث درجات).
ويأتي في الترتيب السادس وسام صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، يليه وسام نهضة عمان (ثلاث درجات)، ثم وسام النهضة الأعظم، ووسام الشرف الأعظم، ووسام الاستحقاق (درجتان)، ووسام النعمان (ثلاث درجات)، ووسام التكريم، ووسام الامتياز، ووسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون (درجتان)، وأخيرًا وسام التقدير للخدمة المدنية الجيدة (درجتان). وفق “أخبار 24”.
ويتولى وزير ديوان البلاط السلطاني ووزير المكتب السلطاني، كل في نطاق اختصاصه، النظر في الترشيحات التي تقدم لمنح أي من الأوسمة ورفع التوصيات بشأنها إلى جلالة السلطان، ويبقى الوسام وبراءته ملكا لمن منح له، وتنتقل ملكيته للورثة دون أن يكون لهم الحق في حمله.
هذا وقد مَنَحَ سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد وسام “آل سعيد” لكل من: ملكة هولندا بياتركس ويلهلمينا، في يناير عام 2012، وأمير دولة الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في فبراير عام 2017.