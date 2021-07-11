شملت 500 فيلا.. “سكني” يسلم وحدات جاهزة للأسر ضمن “إسكان الأحساء”

أعلن برنامج “سكني”، اليوم (الأحد)، عن تسليم عدد من الوحدات السكنية الجاهزة إلى الأسر السعودية، ضمن مشروع “إسكان الأحساء“ خلال شهر يونيو الماضي.
وأوضح أن مشروع إسكان الأحساء بالمنطقة الشرقية يضم 500 فيلا سكنية، ويقع على مساحة تتجاوز 470.7 م2 في الجهة الجنوبية من مدينة الهفوف وشرق مطار الأحساء شمال جامعة الإمام سعود، مبيناً أن موقع المشروع يبعد 14 كم عن مدينة المبرز ونحو 20 كم عن مطار الأحساء، ويبنى باستخدام أدوات بناء ذات جودة عالية ضمن عدة تصاميم ومساحات متنوعة.
وتشمل مشاريع الوزارة السكنية الجاهزة عددًا من مدن ومحافظات المملكة، إذ يبلغ عددها 42 مشروعاً توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع “فيلا” تصل مساحتها إلى 500 م2 للفيلا الواحدة، وتتميز بتكامل البنية التحتية وتوفر المسطحات الخضراء والحدائق العامة، علاوة على تخصيص مواقع للمرافق التعليمية والصحية وغيرها.
يُشار إلى أن برنامج سكني تمكّن من خدمة 100.4 ألف أسرة من بداية العام الجاري 2021 حتى نهاية شهر مايو منها 78.3 ألف أسرة سكنت منازلها.
وفق “أخبار 24”.