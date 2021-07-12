مواطن يتهم مستشفى أمريكياً بعلاج نجله بطريقة خاطئة.. ويدعو لمساعدته على مقاضاته

طالب مواطن، الجهات المعنية بالمملكة بمساعدته في مقاضاة مستشفى أمريكي ارتكب خطأ طبياً خلال علاج نجله فيه قبل 5 سنوات.
وتشير التفاصيل إلى أن المواطن فهد المطيري حصل على تصريح من وزارة الصحة بالسفر إلى أمريكا لعلاج نجله “تركي” المُصاب بمتلازمة “السيف الأحدب”.
وشخّص مستشفى منتفيوري بنيويورك حالة المريض بأنه يعاني من سرطان في الغدد الليمفاوية، قبل أن يُجري له عملية لتصحيح عيب خلقي بالصمام الأيسر، وهو ما اتضح بعدها عدم صحته وتم إجراء عملية أخرى لتصحيح الخطأ.
وأوضح والد المريض وفقاً لـ”الوطن”، أن العملية تسببت في حدوث ضعف بعضلة القلب اليمنى لنجله، مطالباً قنصلية المملكة في أمريكا بمساعدته بالواقعة عبر إيجاد محامٍ مُختص له في سوء المهن الطبية.
ونوه إلى أن هيئة حقوق الإنسان خاطبت وزارة الصحة لتوجيه الجهة المُختصة بالتحقيق واتخاذ اللازم، مشيراً إلى أن مدينة الملك فهد الطبية أكدت وجود تقصير من الملحقية في واشنطن لعدم متابعتها الأمر بشكل كافٍ.