“الحصيني”: حالة جوية ممطرة على عدة مناطق بينها مكة والرياض

توقع الباحث في مجال الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة حالة جوية ممطرة يمكن تصنيفها من خفيفة إلى شبه قوية.
وأوضح الحصيني، أن تلك الحالة ستمتد إلى أجزاء من جنوب وجنوب غرب منطقتي الرياض والشرقية، مشيراً إلى أنه يُتوقع أن يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.
ولفت إلى أن الحالة صيفية وناتجة عن تقدم الفاصل المداري شمالاً وهو الخط الوهمي الفاصل بين الرياح الجافة والرطبة، متوقعاً أن تستمر الأمطار عدة أيام مع إمكانية أن يُصاحبها سيول. وفق “أخبار 24”.