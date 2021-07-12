“الصحة” توجه نصيحة لمُصابي ضغط الـدم العالي لتجنب “كورونا”

وجّهت وزارة الصحة، نصيحةً لمَن يعانون من ضغط الـدم العالي؛ لتقليل خطر الإصـابة بأعراض فيروس “كورونا”.
وأوضحت الوزارة، أن أهم خطوة يمكن اتخاذها من قِبل مُصابي الضغط العالي هي التحكم فيه، ومن ثم اتّباع خطة العلاج التي وضعها الطبيب للمريض؛ لحمايته من المُضاعفات الخطيرة التي يمكن أن يُسببها ارتفاع ضغط الـدم.
وشددت على ضرورة الالتزام بتناول الأدوية وتغيير نمط الحياة؛ كون ذلك يمنع أو يقلل المشكلات الصحية التي يمكن أن يُسببها ارتفاع ضغط الـدم، داعيةً إلى أخذ اللقاح للحماية من الإصابة الشديدة والمُضاعفات الخطيرة. وفق “أخبار 24”.