ابنة مفقود الغزو العراقي: هناك من أرشدنا لأماكن بالعراق والكويت محتمل أن يكون والدي فيها

شهدت مناشدات وبحث ابنة محمد الطيار المفقود السعودي في الكويت أثناء الغزو العراقي، تفاعلاً واسعاً من المجتمع الكويتي ووسائل الإعلام هناك.
وكشفت رحاب الطيار “ابنة المفقود محمد الطيار” أن تفاعل المواطنين الكويتيين ووسائل الإعلام هناك، أوصل تغريداتها لتتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.
وأوضحت، هناك الكثير ممن تواصلوا معها من الكويت وسمعوا عن قصة والدها، كما أن بعضهم عرضوا مساعدة عليها بالمبادرة للبحث والسؤال عنه، بالإضافة إلى ذكر بعضهم احتمالات للأماكن التي قد يكون والدها موجوداً فيها.
وأكدت الطيار، أن والدها لديه ملف وبيانات كاملة سُجلت في الهلال الأحمر الكويتي، مشيرة بأنهم لم يتوقفوا للحظة بحثاً عنه منذ أن غادرهم.
ومن جهة أخرى قالت الطيار، بأن التفاعل مع قصة فقدان والدها وصلت للعراق، حيث تفاعل الشعب العراقي عبر “الفيس بوك” بشكل واسع معها، وقالوا لها بأنه من المحتمل أن يكون في سجون الناصرية بالعراق.
الجدير بالذكر أن أسرة الطيار تواصلت مع السفارة السعودية في الكويت، ومع المسؤولين في السعودية، ولكن لم يكن هناك أي معلومات عن والدهم.
وفق “أخبار 24”.