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أخبار المناطق > سلطان عمان يُدون كلمة حول زيارته لمركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا قال فيها؟
12/07/2021   8:19 ص

سلطان عمان يُدون كلمة حول زيارته لمركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا قال فيها؟

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توقع سُلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق، أن يكون لمدينة “نيوم” مكانة اقتصادية على مستوى العالم كما هو مُخطط لها.

وأعرب السلطان هيثم بن طارق في كلمة دونها بعد جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، عن سعادته بزيارة المركز، مشيراً إلى أنه اطلع بمعية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مستقبل هذه المدينة الواعدة.

ولفت إلى أن الجولة جرى خلالها أيضاً الاطلاع على المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والسياحية التي سيشتمل عليها المشروع.

وكان الأمير محمد بن سلمان، قد اصطحب أمس (الأحد) السلطان هيثم بن طارق، في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي، الذي يعرض أحدث التطورات وآخر المستجدات الخاصة بمشروع نيوم وقطاعاته.

سلطان عمان يُدون كلمة حول زيارته لمركز نيوم للإثراء المعرفي

وفق “أخبار 24”.

سلطان عمان يُدون كلمة حول زيارته لمركز نيوم للإثراء المعرفي.. ماذا قال فيها؟

أخبار المناطق
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