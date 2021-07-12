نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > مختص بالفضاء والفلك: رياح شمسية بسرعة 1.6 مليون كم تصل كوكب الأرض اليوم
12/07/2021   8:18 ص

مختص بالفضاء والفلك: رياح شمسية بسرعة 1.6 مليون كم تصل كوكب الأرض اليوم

+ = -
976

قال مُختص في الفضاء والفلك، إن كوكب الأرض سيشهد اليوم (الإثنين) وصول رياح شمسية تصل سرعتها إلى 1.6 مليون كم في الساعة.

وأوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زاهي الخليوي، أن تلك الرياح الشمسية ناتجة من توهج شمسي من فئة (X)، مشيراً إلى أنه لم يتم تسجيل مثل تلك الحالة منذ 4 سنوات.

ونوه الخليوي وفقاً لـ”سبق”، إلى أن الرياح الشمسية عبارة عن تيارات تنبعث من الشمس إلى الفضاء، وتتكون من جسيمات مشحونة بسرعات هائلة.

ولفت إلى أن الحالات القوية لتأثيرات تلك التيارات تتضمن انقطاع التيار الكهربائي وحدوث شلل في الشبكات والتأثير على الأقمار الاصطناعية والاتصالات اللاسلكية والأجهزة الإلكترونية.

مختص بالفضاء والفلك: رياح شمسية بسرعة 1.6 مليون كم تصل كوكب الأرض اليوم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885163657.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.