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أخبار محلية > ‏”الداخلية”: تنفيذ حكم القصاص في مواطن قـتَل وافدًا مصريًا‏ بمحافظة الرس
12/07/2021   2:03 م

‏”الداخلية”: تنفيذ حكم القصاص في مواطن قـتَل وافدًا مصريًا‏ بمحافظة الرس

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نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الإثنين) بمحافظة الرس بمنطقة ‏القصيم، حكم القـتل قصاصاً في، عبدالعزيز بن جزاء بن عبدالله ‏الحربي -سعودي الجنسية- وذلك لقتله، فتحي محمد محمود ‏عوض -مصري الجنسية- بطعنه بسكين ثلاث طعنات أدت ‏لوفاته.‏

وأوضحت الوزارة أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على ‏الجاني وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب ‏جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي ‏بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً.‏

وأكدت أنه تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة ‏العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه ‏بحق الجاني المذكور‎. وفق “أخبار 24”.

‏”الداخلية”: تنفيذ حكم القصاص في مواطن قـتَل وافدًا مصريًا‏ بمحافظة الرس

أخبار محلية
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