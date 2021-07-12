‏”الحبوب”: الانتهاء من ترسية الدفعة الرابعة من القمح ‏المستورد بكمية تجاوزت 500 ألف طن

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، انتهاء إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام 2021م بكمية 505 آلاف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية.
وأوضح محافظ المؤسسة، المهندس أحمد الفارس أن موعد وصولها سيكون خلال شهر أكتوبر المقبل بواقع 2 باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية 125 ألف طن، وعدد 4 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 250 ألف طن، وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 130 ألف طن.
وأشار الفارس إلى أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون الاستراتيجي عند المستويات الآمنة، لافتًا إلى أنه بترسية الدفعة الرابعة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على كمية تقدر بنحو 1.7 مليون طن قمح. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن المؤسسة ومن خلال فروعها الثمانية تواصل تسلم كميات القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم والذي يمتد حتى نهاية أكتوبر المقبل، إذ بلغ إجمالي ما تم تسلمه من القمح المحلي حتى تاريخه 378 ألف طن وهو ما يعزز كميات الخزن الاستراتيجي من القمح.