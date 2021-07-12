نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > ‏”الحبوب”: الانتهاء من ترسية الدفعة الرابعة من القمح ‏المستورد بكمية تجاوزت 500 ألف طن
12/07/2021   2:02 م

‏”الحبوب”: الانتهاء من ترسية الدفعة الرابعة من القمح ‏المستورد بكمية تجاوزت 500 ألف طن

+ = -
664

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، انتهاء إجراءات ترسية ‏الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام 2021م بكمية ‏‏505 آلاف طن، من مناشئ الاتحاد الأوروبي، والبحر الأسود، ‏وأستراليا، وأمريكا الجنوبية والشمالية‎.

وأوضح محافظ المؤسسة، المهندس أحمد ‏الفارس أن موعد وصولها سيكون خلال شهر أكتوبر ‏المقبل بواقع 2 باخرة لميناء جدة الإسلامي بكمية 125 ألف طن، ‏وعدد 4 بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية 250 ألف طن، ‏وباخرتين لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 130 ألف طن‎.

وأشار الفارس إلى أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تلبية ‏احتياجات شركات المطاحن من القمح والحفاظ على المخزون ‏الاستراتيجي عند المستويات الآمنة، لافتًا إلى أنه بترسية الدفعة ‏الرابعة تكون المؤسسة قد تعاقدت منذ بداية هذا العام على ‏كمية تقدر بنحو 1.7 مليون طن قمح.‏ وفق “أخبار 24”.

وذكر أن المؤسسة ومن خلال فروعها الثمانية تواصل تسلم ‏كميات القمح المحلي من المزارعين لهذا الموسم والذي يمتد ‏حتى نهاية أكتوبر المقبل، إذ بلغ إجمالي ما تم تسلمه من ‏القمح المحلي حتى تاريخه 378 ألف طن وهو ما يعزز كميات ‏الخزن الاستراتيجي من القمح.

‏”الحبوب”: الانتهاء من ترسية الدفعة الرابعة من القمح ‏المستورد بكمية تجاوزت 500 ألف طن

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885163692.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.