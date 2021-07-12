يرويها صاحب الشركة.. تفاصيل جريمة مقتـل عامل التوصيل بسبب “سكوتر” في الكويت

روى صاحب الشركة التي كان يعمل بها عامل توصيل الطلبات الهندي المغدور في الكويت، تفاصيل حـادث مقتـله.
وقال صاحب الشركة وفقا لصحيفة “النهار الكويتية”، إن مندوب التوصيل توجه إلى منزل العميل لتوصيل “سكوتر كهربائي” مقابل 150 دينارًا، مبينًا أن العميل أراد الحصول أولا على “سكوتر” ثم إحضار الأموال لاحقًا، وهو ما رفضه المندوب.
وأوضح أن نظام الشركة يستوجب عدم تسليم الشحنة قبل استلام الأموال، لافتًا إلى أن المندوب اتصل بالشركة وأخبرهم بما حـدث، وأكدوا له عدم تسليم الشحنة قبل الحصول على مقابلها.
وأضاف أن العميل اتصل بالشركة وأخبرهم أنه سيدفع 100 دينار نقدي و50 دينارًا عن طريق الفيزا كارت وقوبل طلبه بالموافقة، مشيرا إلى أنه اتصل مرة أخرى وأخبر موظف الشركة أن المندوب تعرض لحالة إغماء.
ولفت إلى أن موظف الشركة اتصل بالمندوب على مدار ساعة ونصف الساعة دون إجابة، حتى رد عليه موظف بالإسعاف وأخبره أن المندوب لقي حفته، حيث كان غارقًا في دمـائه وبه إصابات في الرأس. وفق “أخبار 24”.
وأكد أنه سيواصل دفع راتب المندوب لأسرته نظير إخلاصه في العمل، مؤكدا أنه كان من أفضل العمال الملتزمين والمحافظين على الصلاة.
«النهار» تكشف تفاصيل جريمة مقتـل #عامل_التوصيل في أبوفطيرة
• تقرير الزميلة: وفاء كرم@karamwafa__Q8
• لمشاهدة التقرير كاملاً على اليوتيوب:https://t.co/kHojvWh4DA#مقتـل_عامل_توصيل_طلبات
#القصاص_لباشا#عاجل pic.twitter.com/HJyekTiNUf
— جريدة النهار الكويتية (@naharkw) July 11, 2021