توقيع مذكرة تفاهم بين “الشؤون الإسلامية” وهيئة الذكاء ‏الاصطناعي

وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الرياض اليوم (الإثنين)، مذكرة تفاهم مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، تهدف إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات، ومنها إتاحة الفرصة للوزارة للاستفادة من منصة ”إحسان” لعرض المنتجات الخيرية الخاصة بها.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد المكلف، عبدالعزيز الشعلان أن هذه المذكرة تهدف إلى المحافظة على التبرعات وحفظها، وحفظ المال حتى يصل إلى مستحقيه.
ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمنظومة إحسان للعمل الخيري، عبدالعزيز الحمادي، أن هذه المذكرة ستساهم في تعظيم أثر العمل الخيري في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن الشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ستعمق من إيجابية العمل الخيري، وكذلك عطاؤه وانتشاره. وفق “أخبار 24”.