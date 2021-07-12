نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > توقيع مذكرة تفاهم بين “الشؤون الإسلامية” وهيئة الذكاء ‏الاصطناعي
12/07/2021   6:52 م

توقيع مذكرة تفاهم بين “الشؤون الإسلامية” وهيئة الذكاء ‏الاصطناعي

+ = -
417

وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الرياض اليوم ‏‏(الإثنين)، مذكرة تفاهم مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي، ‏تهدف إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الطرفين في العديد ‏من المجالات، ومنها إتاحة الفرصة للوزارة للاستفادة من منصة ‏‏”إحسان” لعرض المنتجات الخيرية الخاصة بها‎.

وأكد وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد المكلف، عبدالعزيز ‏الشعلان أن هذه المذكرة تهدف إلى المحافظة على التبرعات ‏وحفظها، وحفظ المال حتى يصل إلى مستحقيه‎.

ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمنظومة إحسان للعمل ‏الخيري، عبدالعزيز الحمادي، أن هذه المذكرة ستساهم في ‏تعظيم أثر العمل الخيري في جميع مناطق المملكة، مؤكداً أن ‏الشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ستعمق ‏من إيجابية العمل الخيري، وكذلك عطاؤه وانتشاره‎. وفق “أخبار 24”.

توقيع مذكرة تفاهم بين “الشؤون الإسلامية” وهيئة الذكاء ‏الاصطناعي

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885163729.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.