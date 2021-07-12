“الداخلية”: تنفيذ حكم القتل قصاصاً بمواطن قَتل آخر بطعنه بسكين في صدره

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الإثنين)، في مدينة أبها، حكم القتل قصاصاً بمواطن قَتل آخر، بطعنه بسكين في صدره مما أدى إلى وفاته، بسبب خلاف بينهما.
وقالت الوزارة إن المدعو/ فيصل بن يحيى بن سعيد القحطاني، أقدم على قَتل / فارس بن علي بن سعيد الحمامي، وألقت الجهات الأمنية القبض عليه، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وأضافت أن الجاني المذكور أُحيل إلى المحكمة الجزائية، التي أصدرت بحقه صكاً بثبوت ما نُسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أنه صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم في مدينة أبها بمنطقة عسير.