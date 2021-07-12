القبض على مواطنَيْن امتهنا سرقة المركبات في وضع التشغيل بمكة المكرمة

تمكنت الجهات الأمنية المختصة في شرطة مكة المكرمة، من القبض على مواطنَيْن، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مركبات في وضع التشغيل، وسرقة ما بداخلها من مقتنيات شخصية.
وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، بأن المقبوض عليهما في العقد الرابع من العمر، وعُثر بحوزتهما على سلاحين ناريين من نوع مسدس، وأسلحة بيضاء، ومواد مخدرة، وأجهزة هواتف متنقلة.
وأشار إلى أنه تمّ استرداد المركبات، وإيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة. وفق “أخبار 24”.