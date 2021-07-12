دشن أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، مشروع مركز الضبط الأمني بالشميسي، والذي يقع بمدخل مدينة مكة المكرمة من الجهة الغربية.
وأوضحت إمارة المنطقة أن المشروع أشرفت على تنفيذه هيئة تطوير المنطقة، ويقع على مساحة 1.6 مليون م2، ومدعم بأنظمة ذكية على مسارات الفرز والتفتيش، ويضم 16 مساراً للحافلات ومركبات النقل والشاحنات، والسيارات، بعد أن كانت 6 مسارات.
وأشارت إلى أن المركز يحتوي على مكاتب إدارية ومسجد ومركزين للدفاع المدني، والهلال الأحمر، ومبنى للجهات الأمنية والحكومية.
وفق “أخبار 24”.