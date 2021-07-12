أمير مكة يشهد تدشين أول بطاقة ذكية لحج 1442هـ .. ويتفقد المشاعر المقدسة

شهد أمير منطقة مكة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان إصدار أول بطاقة ذكية لحج 1442هـ، واستمعا لشرح من نائب وزير الحج والعمرة عن خصائصها، وذلك خلال زيارة تفقدية للمشاعر المقدسة اليوم (الإثنين)، للوقوف على جاهزية المرافق لاستقبال ضيوف الرحمن.
وافتتح أمير مكة مركز الترحيب والاستقبال بالزايدي، والذي يهدف إلى تسهيل حركة نقل الحجاج من وإلى مكة المكرمة، وتقليص وقت انتظار الحافلات، وتحسين الصورة البصرية لنقاط الفرز.
ويقدم مركز الاستقبال بالزايدي، خدمات الضيافة ونقل الأمتعة للمشاعر المقدسة، وتفويج الحجاج أصحاب الأعذار الشرعية إلى الحرم، وإصدار بطاقة الحج الذكية، وقراءة تصاريح الحج آليًا بواسطة أجهزة قارئة.
وتفقد الأمير ونائبه جاهزية المواقع لاستقبال ضيوف الرحمن في مشعري عرفات ومنى، واطمأنا على تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.
واطلع أمير مكة على الوجبات المقدمة لضيوف الرحمن، حيث يتم تجهيز أكثر من مليون وجبة لموسم حج هذا العام، روعي في تحضيرها أعلى درجات الجودة والسلامة وتطبيق المعايير المعتمدة وفقًا لاشتراطات الهيئة العامة للغذاء والدواء.
يذكر أن بطاقة الشعائر الذكية ترتبط بكل الخدمات المقدمة للحاج، من دخول المخيمات، واستخدام وسائل النقل ودخول الفنادق، بخلاف معرفة توقيت التفويج والتنقل.
وتُمكن هذه البطاقات حامليها من الاسترشاد حال فقدانهم طريق المخيمات، بالإضافة إلى أنه مسجل عليها كامل التفاصيل عن الحالة الصحية للحاج.
وفق “أخبار 24”.