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أخبار محلية > ‏”الاتصالات”: دخول 3 شركات عالمية كبرى إلى قطاع البريد ونقل الطرود في المملكة قريباً
12/07/2021   6:52 م

‏”الاتصالات”: دخول 3 شركات عالمية كبرى إلى قطاع البريد ونقل الطرود في المملكة قريباً

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أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، قرب دخول 3 ‏شركات عالمية كبرى للعمل في قطاع الخدمات البريدية ‏واللوجستية بالأخص خدمات نقل الطرود، ومن المتوقع أن ‏يسهم دخولها في إمداد السوق السعودي باستثمارات تقدر قيمتها ‏بأكثر من 6 مليارات ريال‎.

وأوضحت الوزارة، أن سوق الخدمات البريدية في المملكة واعد ‏ومليء بالفرص، خاصةً في ظل توافر العديد من المزايا أبرزها كون ‏المملكة تعد قوة استثمارية رائدة، إضافةً إلى موقعها الجغرافي، ‏الذي يؤهلها لأن تكون محوراً لربط القارات الثلاث إفريقيا وآسيا ‏وأوروبا، بالإضافة إلى أن حجم الطلب في المملكة يعادل 75% ‏من‎ حجم الطلب في دول الخليج، و50% في الدول ‏العربية مجتمعة‎.

ومن جانبه أكد وكيل الوزارة ‏للخدمات البريدية واللوجستية، المهندس خالد ‏البكري، أن وكالة البريد والخدمات اللوجستية أنجزت العديد من ‏المبادرات التي أسهمت في إحداث قفزات كبرى بهذا القطاع ‏الحيوي مكنته من النمو والوصول إلى حجم يقارب 70 مليار ‏ريال منها 6.5 مليار تشكل سوق الخدمات البريدية بمعدل ‏نمو سنوي مقداره 6.3%.‏ وفق “أخبار 24”.

وأشار البكري إلى أنه يعمل بالقطاع البريدي حوالي 51 ألف ‏موظف عام 2020، ويتوقع بحلول 2030 وصول عدد العاملين ‏فيه إلى 140 ألف موظف، ويقدر حجم استثمار القطاع الخاص ‏بحوالي 5 مليارات ريال ومستهدف أن يصل إلى 21 مليار ريال ‏بحلول 2030‏‎.

‏”الاتصالات”: دخول 3 شركات عالمية كبرى إلى قطاع البريد ونقل الطرود في المملكة قريباً

أخبار محلية
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