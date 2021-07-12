‏”الاتصالات”: دخول 3 شركات عالمية كبرى إلى قطاع البريد ونقل الطرود في المملكة قريباً

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، قرب دخول 3 شركات عالمية كبرى للعمل في قطاع الخدمات البريدية واللوجستية بالأخص خدمات نقل الطرود، ومن المتوقع أن يسهم دخولها في إمداد السوق السعودي باستثمارات تقدر قيمتها بأكثر من 6 مليارات ريال.
وأوضحت الوزارة، أن سوق الخدمات البريدية في المملكة واعد ومليء بالفرص، خاصةً في ظل توافر العديد من المزايا أبرزها كون المملكة تعد قوة استثمارية رائدة، إضافةً إلى موقعها الجغرافي، الذي يؤهلها لأن تكون محوراً لربط القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا، بالإضافة إلى أن حجم الطلب في المملكة يعادل 75% من حجم الطلب في دول الخليج، و50% في الدول العربية مجتمعة.
ومن جانبه أكد وكيل الوزارة للخدمات البريدية واللوجستية، المهندس خالد البكري، أن وكالة البريد والخدمات اللوجستية أنجزت العديد من المبادرات التي أسهمت في إحداث قفزات كبرى بهذا القطاع الحيوي مكنته من النمو والوصول إلى حجم يقارب 70 مليار ريال منها 6.5 مليار تشكل سوق الخدمات البريدية بمعدل نمو سنوي مقداره 6.3%. وفق “أخبار 24”.
وأشار البكري إلى أنه يعمل بالقطاع البريدي حوالي 51 ألف موظف عام 2020، ويتوقع بحلول 2030 وصول عدد العاملين فيه إلى 140 ألف موظف، ويقدر حجم استثمار القطاع الخاص بحوالي 5 مليارات ريال ومستهدف أن يصل إلى 21 مليار ريال بحلول 2030.