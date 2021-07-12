“الصحة”: تجهيز 3 مستشفيات و6 مراكز صحية بالمشاعر ‏المقدسة

أعلنت وزارة الصحة أنها هيأت عدداً من المرافق الصحية التي تقدم الخدمات العلاجية في المشاعر المقدسة، بهدف توفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، خلال موسم حج هذا العام 1442هـ.
وأوضحت الوزارة أن التجهيزات شملت، تهيئة 3 مستشفيات في المشاعر المقدسة “شرق عرفات، جبل الرحمة، منى الوادي”، بالإضافة إلى 6 مراكز صحية، منها اثنان في عرفات، ومركز في طريق المشاة في عرفة، و3 مراكز في مواقع سكن الحجاج بمنى.
وأكدت مواصلة جهودها للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الاحترازية التي تكفل الخروج بموسم حج صحي وآمن خاصة في ظل جائحة كورونا.
وأشارت إلى أنها كثفت استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة، من خلال توفير العديد من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فاعليتها في خفض درجة الحرارة، والتقليل من حالات الإجهاد الحراري، وضربات الشمس . وفق “أخبار 24”.
ودعت جميع الحجاج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من تباعد جسدي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية، إلى جانب أهمية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا للمقبولين لحج هذا العام، لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين من الحجاج.