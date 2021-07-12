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أخبار محلية > “الصحة”: تجهيز 3 مستشفيات و6 مراكز صحية بالمشاعر ‏المقدسة
12/07/2021   6:52 م

“الصحة”: تجهيز 3 مستشفيات و6 مراكز صحية بالمشاعر ‏المقدسة

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أعلنت وزارة الصحة أنها هيأت عدداً من المرافق الصحية التي ‏تقدم الخدمات العلاجية في المشاعر المقدسة، بهدف توفير ‏الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، خلال موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأوضحت الوزارة أن التجهيزات شملت، تهيئة 3 مستشفيات في ‏المشاعر المقدسة “شرق عرفات، جبل الرحمة، منى الوادي”، ‏بالإضافة إلى 6 مراكز صحية، منها اثنان في عرفات، ومركز في ‏طريق المشاة في عرفة، و3 مراكز في مواقع سكن الحجاج بمنى‎.

وأكدت مواصلة جهودها للحفاظ على صحة وسلامة ‏حجاج بيت الله الحرام، من خلال تنفيذ ‏العديد من الإجراءات الاحترازية التي تكفل الخروج بموسم حج ‏صحي وآمن خاصة في ظل جائحة كورونا.‏

وأشارت إلى أنها كثفت استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد ‏الحراري، وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة، من ‏خلال توفير العديد من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فاعليتها في ‏خفض درجة الحرارة، والتقليل من حالات الإجهاد الحراري، ‏وضربات الشمس‎ . وفق “أخبار 24”.‎

ودعت جميع الحجاج إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية كافة من ‏تباعد جسدي ولبس الكمامة والحفاظ على النظافة الشخصية، ‏إلى جانب أهمية الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس ‏كورونا للمقبولين لحج هذا العام، لضمان سلامتهم ‏وسلامة الآخرين من الحجاج‎.

“الصحة”: تجهيز 3 مستشفيات و6 مراكز صحية بالمشاعر ‏المقدسة

أخبار محلية
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