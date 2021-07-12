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أخبار محلية > شاب سعودي ينافس مصممات العبايات: واجهت ردود فعل متباينة.. وتصاميمي وصلت العالمية
12/07/2021   6:51 م

شاب سعودي ينافس مصممات العبايات: واجهت ردود فعل متباينة.. وتصاميمي وصلت العالمية

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أطلق شاب سعودي مشروعه الخاص لتصميم العبايات، وسط إعجاب واستغراب الكثير، بحكم أن منافسة الرجل للمرأة في تصميم العبايات يعد مجازفة، لأن المرأة تفهم ذائقتها واحتياجها أكثر من الرجل.

وكشف مصمم العبايات يوسف المطيري لـ”أخبار 24″، أن دخوله مجال تصميم العبايات يعود إلى موهبته وابتكاره وخياله، مشيرًا إلى أن الكثير من مصممي الأزياء النسائية العالمية هم من الرجال.

واعتبر، أن دخوله مجال تصميم العبايات خطوة جميلة، وردود الفعل عليها كانت ما بين الانبهار والاستغراب.

وأوضح المطيري، أن عمر مشروعه لم يكمل العام ومع ذلك صمم أكثر من 70 قطعة نالت رضا ذائقة المرأة السعودية والخليجية، بالإضافة لوصولها للعالمية مثل فرنسا وألمانيا وماليزيا.

وأكد، أن ما يميز المرأة السعودية في الأناقة والرقة والحشمة هو اختيارها اللون الملكي “الأسود” في العبايات.

وبين أنه يميل في تصاميمه للموديلات التي تتناسب مع جميع الأذواق، كما أنه لا يؤيد التصاميم المبالغ فيها أو الجريئة.

شاب سعودي ينافس مصممات العبايات: واجهت ردود فعل متباينة.. وتصاميمي وصلت العالمية

شاب سعودي ينافس مصممات العبايات: واجهت ردود فعل متباينة.. وتصاميمي وصلت العالمية

شاب سعودي ينافس مصممات العبايات: واجهت ردود فعل متباينة.. وتصاميمي وصلت العالمية

شاب سعودي ينافس مصممات العبايات: واجهت ردود فعل متباينة.. وتصاميمي وصلت العالمية

شاب سعودي ينافس مصممات العبايات: واجهت ردود فعل متباينة.. وتصاميمي وصلت العالمية

شاب سعودي ينافس مصممات العبايات: واجهت ردود فعل متباينة.. وتصاميمي وصلت العالمية

أخبار محلية
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