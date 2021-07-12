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أخبار محلية > بالفيديو.. وزير التجارة يوجه رسالة للمستهلك في المملكة: راجع نفسك
12/07/2021   11:16 م

بالفيديو.. وزير التجارة يوجه رسالة للمستهلك في المملكة: راجع نفسك

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وجه وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد القصبي، رسالة للمستهلك بالمملكة بمراجعة أنماط استهلاكه، مؤكدًا أن المستهلك له حقوق وعليه واجبات مثل التاجر.  

وأوضح أن التنمية والاستهلاك والإنتاج المستدام، مسؤولية الجميع؛ من أفراد ومجتمع وأسرة ومؤسسات وجهات حكومية. 

وأشار إلى أن التغيير يبدأ من المواطن بتغيير نمط الاستهلاك من حيث كيف وكم وماذا يشتري، وذلك في كل شيء يمكن شراؤه. وفق “أخبار 24”.

ودعا الشركات لإيجاد فرص ابتكارية جديدة لإنتاج أفضل بتكلفة أقل واستهلاك أمثل وأفضل. 

 

بالفيديو.. وزير التجارة يوجه رسالة للمستهلك في المملكة: راجع نفسك

أخبار محلية
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