بالفيديو.. وزير التجارة يوجه رسالة للمستهلك في المملكة: راجع نفسك

وجه وزير التجارة والإعلام المكلف ماجد القصبي، رسالة للمستهلك بالمملكة بمراجعة أنماط استهلاكه، مؤكدًا أن المستهلك له حقوق وعليه واجبات مثل التاجر.
وأوضح أن التنمية والاستهلاك والإنتاج المستدام، مسؤولية الجميع؛ من أفراد ومجتمع وأسرة ومؤسسات وجهات حكومية.
وأشار إلى أن التغيير يبدأ من المواطن بتغيير نمط الاستهلاك من حيث كيف وكم وماذا يشتري، وذلك في كل شيء يمكن شراؤه. وفق “أخبار 24”.
ودعا الشركات لإيجاد فرص ابتكارية جديدة لإنتاج أفضل بتكلفة أقل واستهلاك أمثل وأفضل.
“التنمية المستدامة، والاستهلاك المستدام، والإنتاج المستدام، مسؤولية الجميع؛ أفراد ومجتمع ومؤسسات وجهات حكومية”. معالي وزير التجارة والإعلام في رسالة للمستهلك والشركات حول الإنتاج والاستهلاك المسؤول. #رهاننا2030 pic.twitter.com/NlS5v1G27M
— وزارة الإعلام (@media_ksa) July 12, 2021