وكيل الصحة يحذر من “الهجمات المرتدة” لفيروس كورونا.. ويؤكد: اقتربنا من منطقة 18

حذر وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبد الله عسيري، اليوم (الإثنين)، من الهجمات المرتدة لفيروس كورونا، مبينًا أن المملكة في رحلة الأميال الأخيرة من الجائحة واقتربت من منطقة 18.
وأكد أن المملكة استكملت مرحلة الاحتواء السريع للوفيات والحالات الشديدة بتغطية 70 % من البالغين بجرعة أولى، مع حصر الجرعة الثانية على الفئات عالية الخطورة.
وأوضح أن المملكة تدخل الآن مرحلة جديدة بجرعة ثانية للجميع، والاستمرار في توفير الجرعة الأولى لمن لم يحصل عليها، لافتًا إلى أن هذه هي الاستراتيجية الأنجح عالمياً. وفق “أخبار 24”.
وأعلنت وزارة الصحة اليوم إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) حتى الآن للمواطنين والمقيمين، عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.