وثق مقطع فيديو متداول مركبة تتوسط أحد الطرقات بشكل عكسي، وبدت خاليه من قائدها.
وأفاد مصدر في المرور لـ”أخبار 24″ بأن الحادثة وقعت في مدينة تبوك أمس (الأحد) وبالتحديد في الشارع الفاصل بين طريق العليا ومستشفى الملك سلمان العسكري.
وأضاف المصدر أن السيارة كانت واقفة في أحد المواقف الجانبية على الطريق، وتدحرجت إلى أن وقفت في منتصف الطريق بشكل عكسي.
وأكد أن السيارة تعود ملكيتها لأحد الوافدين، ونفى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي على أنها لسيدة وقد أوقفتها في منتصف الطريق؛ وذلك للذهاب إلى جهاز الصراف الآلي.