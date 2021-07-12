شاهد.. قائد مركبة يقطع إشارة مرورية ويتسبب في حـادث تصادم شرق الرياض

تعرضت سيارة لحـادث مروع، إثر اصطدام مع مركبة قطعت إشارة مرورية بسرعة عالية شرق الرياض.
ونشر حساب “داش كام السعودية”، مقطع فيديو يوثق الحادث من خلال كاميرا مثبتة بسيارة أخرى كانت قريبة من الموقع.
وأظهر الفيديو سير إحدى المركبات بسرعة كبيرة لتتجاوز التقاطع المروري وتقطع الشارع بعرضه كاملًا، الأمر الذي أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى كانت تسير في طريقها المستقيم بعد تجاوز الإشارة المرورية. وفق “أخبار 24”.
#صيد_الداش_كام
حـادث بسبب قطع الإشارة، الجيب الأبيض سائق خاص جحد انه قطع الإشارة ولكن راعي الكام أرسل الفيديو لصاحب السيارة الإلنترا وكل واحد اخذ حقه. pic.twitter.com/Xnrc0rMp0I
— داش كام السعودية (@Dashcamksa1) July 12, 2021