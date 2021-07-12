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أخبار المناطق > شاهد.. قائد مركبة يقطع إشارة مرورية ويتسبب في حـادث تصادم شرق الرياض
12/07/2021   11:15 م

شاهد.. قائد مركبة يقطع إشارة مرورية ويتسبب في حـادث تصادم شرق الرياض

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تعرضت سيارة لحـادث مروع، إثر اصطدام مع مركبة قطعت إشارة مرورية بسرعة عالية شرق الرياض. 

ونشر حساب “داش كام السعودية”، مقطع فيديو يوثق الحادث من خلال كاميرا مثبتة بسيارة أخرى كانت قريبة من الموقع. 

وأظهر الفيديو سير إحدى المركبات بسرعة كبيرة لتتجاوز التقاطع المروري وتقطع الشارع بعرضه كاملًا، الأمر الذي أدى إلى اصطدامها بمركبة أخرى كانت تسير في طريقها المستقيم بعد تجاوز الإشارة المرورية.  وفق “أخبار 24”.

 

شاهد.. قائد مركبة يقطع إشارة مرورية ويتسبب في حـادث تصادم شرق الرياض

أخبار المناطق
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