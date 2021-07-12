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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في مناطق المملكة
12/07/2021   11:15 م

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الثلاثاء أن يكون الطقس شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وتكون السماء غائمة جزئيا على مرتفعات جيزان ، ونجران ، وعسير تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة قد تمتد الى مرتفعات منطقة الباحة ومكة المكرمة .

كما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، بينما يكون الطقس حارًا ومستقرًا على باقي مناطق المملكة.  وفق “أخبار 24”.

وتسجل أعلى درجات الحرارة في حفر الباطن 49 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 16 درجة.

حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في مناطق المملكة

أخبار محلية
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