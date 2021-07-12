“الصحة العالمية”: مزج اللقاحات اتجاه خاطئ وقد يؤدي إلى وضع فوضوي

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الإثنين)، أن مزج اللقاحات اتجاه خاطئ وقد يؤدي إلى وضع فوضوي خطير.
وقالت سوميا سوام ناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية بحسب “العربية”، إنه لا تتوفر بيانات كثيرة عن أثر الجمع بين لقاحات كوفيد-19 التي تنتجها شركات مختلفة على الصحة، مؤكدة أنه توجه خطير للغاية.
وأضافت أن البيانات والأدلة حول مزج اللقاحات قليلة وغير دقيقة، وسيكون الوضع فوضويا في البلدان إذا بدأ المواطنون يقررون متى تؤخذ جرعة ثانية وثالثة ورابعة ومن يتلقاها.
وكانت تقارير تحدثت قبل أسابيع عن إمكانية مزج اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا وإمكانية حصول شخص على لقاحين مختلفين في الجرعتين الأولى والثانية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن الباحثين في مجموعة لقاحات أُكسفورد أعلنوا أن المرضى الذين حصلوا على جرعة من لقاح أسترازينيكا ثم جرعة من لقاح بيونتيك فايزر بأربعة أسابيع قد تمكنوا من تطوير عدد أكبر من الأجسام المضادة أكثر من الذين حصلوا على جرعتين من لقاح أسترازينيكا.