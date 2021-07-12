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أخبار محلية > توفر 200 قطعة.. “الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير 5 أراضٍ من قِبل ملاكها في الدمام
12/07/2021   11:15 م

توفر 200 قطعة.. “الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير 5 أراضٍ من قِبل ملاكها في الدمام

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أعلن برنامج الأراضي البيضاء الانتهاء من تطوير 5 أراضٍ خاضعة للرسوم من قِبل ملاكها في الدمام بمساحة إجمالية للأراضي المطورة تجاوزت 114 ألف م2. 

وأوضح البرنامج أن تطوير هذه الأراضي يوفّر أكثر من 200 قطعة أرض في الدمام، مبيناً أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض بالاعتماد النهائي للمخطط أو بنائه خلال سنة من تاريخ صدور “أمر السداد”، بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يعود بالنفع على المواطنين أولاً ويسهم في زيادة المعروض العقاري. 

وكان برنامج الأراضي البيضاء أعلن في وقت سابق عن قرب انتهاء المهلة النظامية لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في المدينة المنورة، وحاضرة عسير، وذلك بعد مضي قرابة 6 أشهر منذ إعلان تطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في المدينة المنورة وعسير في ديسمبر الماضي، وإقبال عدد من ملّاك الأراضي الخاضعة للنظام على تسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء وفق “أخبار 24”..

توفر 200 قطعة.. “الأراضي البيضاء”: الانتهاء من تطوير 5 أراضٍ من قِبل ملاكها في الدمام

أخبار محلية
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