قرار جديد من إدارة “الحائلي” بشأن اللاعبين الصاعدين

كشفت تقارير صحفية، عن سعي إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لحل أزمة رواتب العاملين المتأخرة لأكثر من 10 أشهر، بهدف تقليص الالتزامات المالية المترتبة على النادي وإغلاق ملفات الحقوق المالية ؛ للحصول على شهادة الكفاءة المالية.
وستوقع إدارة الاتحاد وفقًا لـ” عكاظ” عقود احتراف مع مجموعة من اللاعبين الصاعدين من فئة الشباب في غضون الأيام القادمة إثر توصية فنية من المدرب كاريلي نظير احتياجه لخدماتهم في الموسم الكروي القادم.
ومن المقرر أن يواصل الفريق تحضيراته على ملعب النادي ولعب مباراة ودية لحين الدخول في معسكر تدريبي خارجي من المرجح إقامته في النمسا.