استجابة لطلب الرئيس التونسي…خادم الحرمين يُوجِّه بدعم تونس باللقاحات والأجهزة والمستلزمات والوقائية بشكل عاجل

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الإثنين، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعم تونس بالأجهزة والمستلزمات الطبية والوقائية على وجه السرعة، بما يسهم في تجاوز آثار جائحة كورونا، وذلك استجابة لطلب الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أبداه خلال مكالمته مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وأكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن التوجيه الكريم يأتي تأكيدًا لعمق العلاقات المتينة التي تربط بين قيادتي البلدين، موضحًا أن المساعدات تشتمل على تأمين مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، و190 جهاز تنفس اصطناعيا، و319 جهازًا مكثفًا للأكسجين، بالإضافة إلى 150 سريرًا طبيًا و50 جهازا لمراقبة العلامات الحيوية مع ترولي. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المساعدات تشمل أيضًا 4 ملايين كمامة طبية، و500 ألف قفاز طبي، و180 جهازا لقياس النبض، و25 مضخة أدوية وريدية، و9 أجهزة للصدمات الكهربائية، و15 منظارًا للحنجرة بتقنية الفيديو، و5 أجهزة تخطيط القلب (ECG).
ورفع الربيعة الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، على هذه الوقفة وغيرها من الوقفات الإنسانية، والتي تؤكد ما تتحلى به القيادة الحكيمة من شعور إنساني وحرص على مساندة الأشقاء والأصدقاء في أنحاء العالم.