نشر لاعب النصر السابق، البرازيلي مايكون بيريرا صورة عبر حسابه على موقع “إنستقرام” له خلال وجوده في أحد الملاعب الصغيرة.
وظهر مايكون في صورة من ملعب حواري بجوار أحد الأصدقاء ويرتدي قميص نادٍ غير معروف.
وترغب أندية فلامنجو وساو باولو وأتلتيكو مينيرو من الدوري البرازيلي، وفقًا للصحفي خورخي نيكولا في التعاقد مع مايكون بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ورحل مايكون بيريرا عن صفوف النصر بعد نهاية الموسم المنصرم، حيث انتهى تعاقده مع الفريق بشكل رسمي، وقررت الإدارة بالاتفاق مع الجهاز الفني عدم التجديد معه.
وفق “أخبار 24”.