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أخبار محلية > بالفيديو.. مختص بالعقود التجارية: الفاتورة تحل محل العقد ويجب الاحتفاظ بها
13/07/2021   9:04 ص

بالفيديو.. مختص بالعقود التجارية: الفاتورة تحل محل العقد ويجب الاحتفاظ بها

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قال قانوني مختص بالعقود التجارية إن العلاقة بين البائع والمستهلك هي علاقة تعاقدية من الدرجة الأولى حتى وإن كانت عبارة عن فاتورة.

وأوضح القانوني المختص بالعقود التجارية محمد المزين خلال لقائه مع قناة “السعودية”، أن البائع قد يكون وكيلاً رئيسياً وقد يكون موزعاً معتمداً ، مبيناً أن المشتري يمكنه معرفة طبيعة الشخص الذي يتم التعامل معه من خلال السجل التجاري الموجود خلف البائع.

وأضاف المزين أنه يجب الاحتفاظ بأصل الفاتورة أو صورة منها على الأقل، وفي حال فقدها يمكن الرجوع على الوكيل برقم الكود الموجود على المنتج واستخراج بدل فاقد، لافتاً إلى أن الفاتورة تحل محل العقد.

ولفت إلى أن وزارة التجارة ألزمت البائع بوضع شكل العلاقة التعاقدية بينه وبين الوكيل الرئيسي خلفه ليتمكن المشتري من مشاهدتها، مشيراً إلى أن عدم وضعها يُعرضه للمخالفة. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن البائع يجب عليه أيضاً، أن يضع شروط الضمان على الفاتورة بشكل واضح ودقيق، بحيث يستطيع المشتري إرجاع المنتج بناءً على سند قانوني واضح ومكتوب.

بالفيديو.. مختص بالعقود التجارية: الفاتورة تحل محل العقد ويجب الاحتفاظ بها

أخبار محلية
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