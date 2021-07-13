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أخبار محلية > بالفيديو.. صاحب الصوت المرتبط بالمشاهد الروحانية في الحرم المكي يتأثر خلال وصفه مشهد رفع ستار الكعبة
13/07/2021   9:02 ص

بالفيديو.. صاحب الصوت المرتبط بالمشاهد الروحانية في الحرم المكي يتأثر خلال وصفه مشهد رفع ستار الكعبة

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روى المسؤول عن التعليق الصوتي أثناء النقل المباشر للصلاة في الحرم المكي ياسين اللحياني، تفاصيل بعض اللحظات الروحانية التي عاشها من خلال تعليقه في الحرم المكي.

وقال خلال لقائه في برنامج “وجوه في الحج” على قناة السعودية، إن أول مرة تولى فيها التعليق على الحج عام 1434 هـ، كانت في المكبرية أمام صحن الطواف، مؤكدًا اعتزازه بهذه اللحظات التي كان يسعى خلالها لقول ما يناسب هذا المكان العظيم.

وبدا على اللحياني التأثر الشديد عند تذكره للحظات مشاهدته رفع ستار الكعبة المشرفة ووضع إزار أبيض حولها استعدادًا لأحد مواسم الحج، حيث قال إن هذا البياض الذي تكتسي به الكعبة هو انعكاس للون الحجيج في ملابس الإحرام.  وفق “أخبار 24”.

وتحدث اللحياني عن آلية نقل شعائر الصلاة، حيث أكد أنه بمجرد أن تُضيء لمبة بلون مميز في الاستوديو، يدرك حينها أنه تتبقى دقيقة واحدة فقط لرفع الأذان، ومن ثم يبدأ في ختام تعليقه وتقديم المؤذن.

كما أكد أن هناك كاميرات تنقل له المؤذن وموقع صلاته، كما تكون الساعات الموجودة في الاستوديو متوافقة مع كافة الساعات بجنبات المسجد الحرام. 

 

بالفيديو.. صاحب الصوت المرتبط بالمشاهد الروحانية في الحرم المكي يتأثر خلال وصفه مشهد رفع ستار الكعبة

أخبار محلية
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